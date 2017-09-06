DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünden görüntüler (Tekrar)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul töreninden görüntüler
Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesi
ANKARA / DHA
06 Eylül 2017 13:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul töreninden görüntüler
Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tebrikleri kabul etmesi
ANKARA / DHA
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