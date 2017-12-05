DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vergi Kanunu'ndaki bazı değişikliklere onay

CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Kanunu\'nda yapılan bazı değişikliklere ilişkin kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'nde görüşmeleri tamamlanarak onaylanmak üzere gönderilen \"Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\' maddesini onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

\"7061 sayılı \"Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa\'nın 89\'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104\'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)