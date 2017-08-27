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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sualtı Hokeyi Milli Takımı'na kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı'nı tebrik etti

27 Ağustos 2017 01:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan\'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı\'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda A Milli Erkek Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.

Haber: ANKARA (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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