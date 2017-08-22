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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

22 Ağustos 2017 19:05

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3\'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar\'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar\'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar\'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum\" dedi. 

Haber: ANKARA, (DHA)

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