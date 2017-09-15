DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir üniversiteye rektör ataması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak\'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada atamayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak\'ı atamışlardır.\"

Haber: ANKARA,(DHA)