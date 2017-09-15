T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir üniversiteye rektör ataması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof

15 Eylül 2017 23:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak\'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada atamayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak\'ı atamışlardır.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanKentRektörlüğüne Prof Dr Hatice Zehra Neşe KavakCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanımızRektörlüğüne Türkiye Cumhuriyeti AnayasasınınYükseköğretim KanunununYükseköğretim KurulununProf Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24