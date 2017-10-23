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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık

23 Ekim 2017 23:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter\'dan \"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız\" açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan\'ın açıklaması şöyle:\" Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum.\"

Haber: ANKARA,(DHA) 
 

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