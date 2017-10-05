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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin altıncı toplantısı dolayısıyla 9 Ekim günü Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

05 Ekim 2017 16:14

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi\'nin altıncı toplantısı dolayısıyla 9 Ekim günü Ukrayna\'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko\'nun başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev\'de düzenlenecek konsey toplantısında, güncel ikili ve bölgesel konular kapsamlı biçimde ele alınacak. Kiev\'de, Parlamento Başkanı Andriy Parubiy ve Başbakan Volodimir Groysman\'la birer görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna\'daki Türklerin temsilcilerini de kabul edecek. 
Ziyaret sırasında, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek, bu doğrultuda çeşitli anlaşma ve protokoller imzalanacak. Ayrıca görüşmelerde, Kırım meselesi ve Kırım Tatarlarının durumu hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak. 

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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