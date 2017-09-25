DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi yaşatmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında \"Sahip olduğu sözcük varlığıyla, atasözü ve deyimler hazinesiyle dünyanın en zengin dilleri arasında yer alan Türkçemiz ne yazık ki, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler ve dönüşümler sonucu menfi gelişmelerle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu olumsuzlukların başında da, dilimize sirayet eden yabancılaşma tehdidi gelmektedir. Türkçemizi, yaşatmak ve tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türk Dil Bayramı mesajı şöyle:

\"Dünyanın sayılı dillerinden biri olan, kökenleri tarihin çok eski dönemlerine uzanan Türkçemiz, milletimizi bir arada tutan manevi değerlerimizin ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayan en kıymetli hazinemizdir. Asırlar boyunca farklı kültürler, medeniyetler ve dillerle etkileşim neticesinde daha da zenginleşen Türkçemiz, günümüzde geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdaki ortak maziye sahip olduğumuz diğer halklarla aramızdaki en güçlü bağı oluşturmaktadır. Türkçemiz, temsil ettiği değerler bakımından barışın, sevginin ve hoşgörünün dilidir. Sahip olduğu sözcük varlığıyla, atasözü ve deyimler hazinesiyle dünyanın en zengin dilleri arasında yer alan Türkçemiz ne yazık ki, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler ve dönüşümler sonucu menfi gelişmelerle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu olumsuzlukların başında da, dilimize sirayet eden yabancılaşma tehdidi gelmektedir. Türkçemizin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanımının sağlanması, bu konuda toplumsal bilincin, özenin ve duyarlılığın artırılması amacıyla 2017 yılı, \'Dilimiz kimliğimizdir\' başlığıyla, \'Türk Dili Yılı\' ilan edilmiştir.

Bu vesileyle başta çocuklarımız, gençlerimiz ve basın yayın organları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle, Türkçe\'nin her alanda doğru kullanılması, yabancı kelimelerin istilasından korunması, sosyal medyada özensiz ifadelerin engellenmesi, yer ve mekan adlarında görülen yaygın kirliliğin önüne geçilmesi, dilimizin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşınması ve kamuoyunda köklü bir dil bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Türkçemizi, yaşatmak ve tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızı bu hususta hassasiyet ve çaba göstermeye çağırıyorum. Türk Dil Bayramı\'nın, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı bir uyanışa ve bilinçlenmeye vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum\"

Haber: ANKARA, (DHA)