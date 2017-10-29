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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu

29 Ekim 2017 03:00

 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. 
Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusuna da değindi.
Görüşmede Ekim sonunda yapılacak olan Astana toplantısı da ele alındı. Suriye\'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib\'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.

Haber: ANKARA, (DHA)

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