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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Büyük Roman Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi sadece sözde bırakmadık

11 Nisan 2018 19:17


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Büyük Roman Buluşması\'nda yaptığı konuşmada, \"Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi sadece sözde bırakmadık. Ülkemizin çok önemli bir rengi olarak gördüğüm Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, AK Parti Aile Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın düzenlediği “Binbir Renk Tek Milletö Büyük Roman Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.
ROMAN KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK AYRIMCI UYGULAMALARI ORTADAN KALDIRDIK
Irkından, teninden veya bir başka beşeri hususiyetinden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi sadece sözde bırakmadık. Ülkemizin çok önemli bir rengi olarak gördüğüm Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. 2006 yılında, İskân Kanunu’nu değiştirdik ve ayrımcı ifadeleri oradan kaldırdık. Yine aynı yıl, Polis Talimatnamesi’ndeki ayrımcı ifadelerin de kaldırılmasını sağladık. 2009 yılı sonunda ise, Başbakan Yardımcımızın başkanlığında, Türkiye’nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla bir Roman Çalıştayı topladık\" dedi.
\"DEMOKRASİ MÜCADELEMİZDE KARŞIMIZA SÜREKLİ TUZAK VE OYUNLAR ÇIKIYOR\"
\'Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, geçtiğimiz 15 yılda, daha önce hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaşmıştır. Her yolculuk gibi, kalkınma ve demokrasi mücadelemizde de karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıkıyor\' sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisine saldıranlara, “Başaramayacaksınız. 15 Temmuz’da, Suriye’de, Irak’ta, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız\" cümleleriyle seslendi.

Görüntü Dökümü
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-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ) 

Haber: ANKARA (DHA) 

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