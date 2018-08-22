DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan; Katar, Bosna Hersek ve Kosova liderleri ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Bosna Hersek ve Kosova liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı\'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü. Tarafların karşılıklı olarak Kurban Bayramı\'nın tebrik edildiği görüşmelerde, bayramın İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileklerinde bulunuldu.

Haber: ANKARA,(DHA)