DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin, IKBY'deki referandumu görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki liderin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referanduma da değindikleri görüşmede, Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünü vurguladıkları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları perşembe günü Ankara\'da bir araya gelerek, geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA)