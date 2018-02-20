DHA ANKARA-   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuk tacizleri asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil (2) 

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı\'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, cinsel istismarı kapsayan suçlar için Anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin soruyu şöyle cevapladı: \"Şu anda mevcut yasalar içinde idam cezası yok. Bir değişiklik yapılabilmesi için ana muhalefetin de destek vermesi gerekir. İdamla ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, bunlar bir Anayasal düzenleme ile gündeme gelebilir. Hatta bu kapsamın dışında zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağını düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir öz eleştiridir; bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye\'nin, batı ülkelerinin bir çoğundan farklı konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli. Diğer taraftan idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Çocuk tacizleri asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda altı arkadaşımız konuyla ilgili çalışmalarını başlattılar ve süratle konuyla ilgili neticeye varıp ardından da yasal düzenleme bunu Parlamento\'ya taşıyacağız.\"

Kimyasal hadıma ilişkin Erdoğan “Bu konularla ilgili olarak aklımıza ne geliyorsa bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli. Konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışmasının ardından Başbakan ve benim yapacağım çalışmayla bir yere varacağız\" değerlendirmesinde bulundu.



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-Erdoğan\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) -

