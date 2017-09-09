DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam telefonda görüştü.

İki liderin, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çektiği, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın artırılması için ABD ve Türkiye’nin birlikte çalışmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Haber: ANKARA, (DHA)