DHA ANKARA - 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5'  gerçekleştirildi 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde dün saat 09.00 - 14.00 saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak \'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5\' gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında, parklar, internet ve oyun salonları ile güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler ve okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetimler yapıldı. 81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimde asayiş, çocuk, narkotik, kom, TEM, trafik denetleme şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan 12 bin 55 personelin yer aldığı 3 bin 816 ekip katıldı. Güvenlik yönünden riskli görülen yerlerde özel harekat birimlerinden personel de uygulamalara destek verdi.

Denetim sonucunda; 43 bin 938 kişi kontrol edildi, 92 aranan kişi yakalanırken, 169 kişiye ise adli idari işlem uygulandı. 5 bin 720 servis aracı denetlenerek 255\'ine cezai işlem uygulandı. 9 bin 551 işyeri denetlenerek 130\'u hakkında idari işlem yapıldı. 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 59 adet fişek, 3 adet kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 1 gr eroin, 14 gr esrar, 79 gr ve 20 adet sentetik uyuşturucu, 2.621 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Görüntü DÖkümü

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\'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5\' görüntüler

Haber: ANKARA (DHA)

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