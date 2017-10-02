DHA ANKARA - CHP'li Torun: İstanbul ve Düzce belediye başkanlarından sonra sırada hangi belediye başkanları var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in istifasına ilişkin \"İstanbul ve Düzce belediye başkanlarından sonra sırada hangi belediye başkanları var? Ne yazık ki AKP iktidarı birçok alanda olduğu gibi belediyelere yönelik olarak da kendi iç hesaplaşmasını, Anayasa ve yasalarımızı hiçe sayarak yapmaktadır\" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Düzce Belediye Başkanı Keleş\'in istifasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. AK Parti\'li yetkililere, \'Sırada hangi belediye başkanları var?\' diye soran CHP\'li Torun\'un açıklaması şöyle:

\"Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye\'nin en büyük kenti İstanbul\'un Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP iktidarının yaptığı baskı sonucu istifa etmek zorunda bırakıldı ve yerine AKP Genel Başkanı tarafından işaret edilen Eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirildi. Bugün itibariyle, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifasını vermek zorunda kalmıştır. Mehmet Keleş\'in istifa gerekçesi, göstermektedir ki, halkın oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı daha, görevini yapılan baskılar neticesinde bırakmıştır. Kamuoyuna yansıyan haberler, AKP\'li Belediye Başkanlarına yönelik operasyonların, İstanbul ve Düzce ile sınırlı kalmayarak, başka Belediye Başkanlarına da uzanacağını göstermektedir. Bir hukuk devleti açısından skandal haline gelen bu durum karşısında; bu kararları alan AKP yetkililerine sesleniyor ve şu soruları sormak istiyorum;

İstanbul ve Düzce belediye başkanlarından sonra, sırada hangi Belediye Başkanları var?

Hem İstanbul, hem Düzce Belediye Başkanlarının istifasındaki gerçek gerekçeler adeta bir sır gibi saklanırken; esas sebep üzücü bir sağlık problemi mi, can sıkıcı bir ailevi durum mu, açığa çıkmış bir yolsuzluk/usulsüzlük mü, yoksa ne yazık ki mevcut AKP hükümetinde sıkça rastladığımız FETÖ bağlantıları mı? Eğer yasal açıdan söz konusu siyasetçilerin görevi bırakmasını gerektirecek ciddiyette gerekçeler varsa, niçin yasal süreç işletilip, soruşturma açılmıyor?

Bu soruların AKP iktidarı tarafından yanıtlan(a)mayacağını biliyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarı birçok alanda olduğu gibi, belediyelere yönelik olarakta, kendi iç hesaplaşmasını, Anayasa ve yasalarımızı hiçe sayarak yapmaktadır. Bu kararı kapalı kapılar ardında alan başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere, AKP yöneticilerine bu uygulamaları bir an önce durdurmalarını; Belediye Başkanlarından görevden alınması gerekenler varsa, bu uygulamanın yasaların öngördüğü yollardan yapılmasını, kamuoyunun gerçek gerekçeler konusunda aydınlatılmasını ve söz konusu Belediye Başkanları için yasal soruşturmaların başlatılmasını talep ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.\"

Haber: ANKARA, (DHA)

