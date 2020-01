DHA ANKARA - CHP'li Tanal'dan Bakan Arslan'a 'Rudaw' sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rudaw televizyonunun Türksat üzerinden yayın yapmasına ilişkin Meclis\'e soru önergesi verdi. CHP\'li Tanal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a \"Terör propagandası yapan ve terör örgütü PKK\'nın gündemini dakika dakika haber yapan Rudaw\'a, Türksat nasıl frekans vermiştir? Muhalif her kesimi terörist ilan edip Rudaw\'ın yayınına izin vermek doğru mudur?\" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Rudaw televizyonunun yayınıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Arslan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Türksat\'ın, Rudaw\'a frekans vermesinin samimi olmadığını savunan Tanal, şunları kaydetti:

\"Muhalif her kesimi terörist ilan edip Rudaw televizyonuna Türksat\'ın frekans vermesi samimi değildir. Rudaw, terör örgütü PKK\'nin gündemini dakika dakika haber yapıyor. Tanımadığımız ve resmi olmayan Kürdistan\'ı ve terör örgütü PKK\'yı öven yayınlar yapan Rudaw\'a Türksat nasıl frekans verir? İktidarın milliyetçi kesimin oylarına hitap etmeye yönelik söylemleri ve sözde milliyetçi çizgileri silinmiş gitmiştir. AKP\'nin 15 yıldır kendileriyle ve söylemleriyle çelişen icraatlarına bir yenisi daha eklenmiştir. FETÖ Terör örgütüne yakın kanalların frekansını iptal eden Türksat, Rudaw\'a neden ayrıcalık tanıyor? PKK da FETÖ gibi terör örgütüdür. Bu durum iktidarın Barzani sevgisinin kanıtıdır. Terör insanlık suçudur. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi terör örgütlerinin de iyisi kötüsü olmaz. PKK, FETÖ, DHKPC ve bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Hiçbir terör örgütünün propagandasına izin verilemez. İktidar terör örgütleri konusunda eşit uygulamalara gitmezse, dünya kamuoyunda terörle mücadelede samimiyeti kalmaz. IŞİD\'e kızgın çocuklar deyip sonra politika değiştirerek El Bab\'a girdik. Baştan mesafe koymadığımız terör örgütlerinin içimize işlemesine izin veriyoruz. Bu da iktidarın uzun soluklu değil anlık stratejilerle ülkeyi yönettiğinin kanıtıdır\"

CHP\'li Tanal\'ın, Meclis\'e sunduğu önergesinde yer alan sorular, şöyle:

\"Irak merkezli Rudaw Televizyonunun sahibi kimdir?,

Rudaw Televizyonu Turksat üzerinden mi yayın yapmaktadır?,

Doğru ise Turksat, Rudaw Televizyonuna neden frekans vermiştir?,

Doğru değil ise Rudaw Televizyonu nasıl yayın yapmaktadır?,

Rudaw Televizyonunun yayın çizgisi, konusu, içeriği nedir?,

Rudaw\'ın Barzani\'nin kanalı olduğu doğru mudur?,

Terör propagandası yapan ve terör örgütü PKK\'nın gündemini dakika dakika haber yapan Rudaw\'a, Türksat nasıl frekans vermiştir?,

Muhalif her kesimi terörist ilan edip Rudaw\'ın yayınına izin vermek doğru mudur?\"

Haber: ANKARA, (DHA)