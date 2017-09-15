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DHA ANKARA - CHP'li Şeker: Celal Çelik'in gözaltına alınması komik, trajediktir 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, avukat Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin "Celal Çelik, HSYK'nın FETÖ tarafından ele geçirilmesini protesto amacıyla istifa etmiş bir avukattır

15 Eylül 2017 15:02

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, avukat Celal Çelik\'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin \"Celal Çelik, HSYK\'nın FETÖ tarafından ele geçirilmesini protesto amacıyla istifa etmiş bir avukattır. AKP\'nin FETÖ ile işbirliğini protesto için istifa eden birini alması komiktir, trajediktir. AKP, FETÖ\'nün ta kendisidir\" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Şeker, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Çelik\'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını kınadığını belirten Şeker, \"Celal Çelik, gözaltına alındı. \'Tutuklandı\' iddiaları var. Celal Çelik, 12 Eylül 2010 referandumunda HSYK\'nın FETÖ tarafından ele geçirilmesini protesto amacıyla istifa etmiş bir avukat. O zaman Yargıtay tetkik hakimiydi. AKP\'nin FETÖ ile işbirliğini protesto için istifa eden birini alması komiktir, trajediktir . AKP, FETÖ\'nün ta kendisidir. FETÖ\'den en uzak kim varsa onları alıyor. Alakası olmayanlara uzanıyor ki Sözcü Cumhuriyet Celal Çelik gibi kendilerine sıra gelmesin. Bunu kınıyor protesto ediyoruz. AKP\'yi, cemaatlerle mücadeleye yani kendiyle mücadeleye çağırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker\'in açıklaması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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