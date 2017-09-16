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DHA ANKARA - CHP'li Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle partisinden istifa etti

16 Eylül 2017 01:21

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle partisinden istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Pavey, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Pavey açıklamasında, \"Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım\" dedi.

Pavey\'in açıklaması şu şekilde:

\"Siyasete başladığım 2011 yılından bu yana seçmenimize olan sorumluluklarımı yerine getirmek için var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman göz ardı ettim. 

Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. 

Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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