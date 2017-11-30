DHA ANKARA - CHP'li Özel: Belge konusunda kimse merak etmesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgelerle ilgili açıklama yaptı. Özel, \"CHP belgeleri belki yarın belki yarından yakın, yarın burada yapılacak parti sözcümüz Bülent Tezcan\'ın bir basın toplantısı ile ya da hafta sonu yapılacak bir basın toplantısı ile belgeleri merak eden herkesin merakı tatmin olmuş olacak. Nasıl Salı günü bütün beklenti karşılandıysa, belge konusunda kimse merak etmesin\" dedi.

CHP\'li Özgür Özel, TBMM\'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Önemli bir haftada olduklarını söyleyen Özel, bütün dünyanın gözünün Türkiye\'de, Türkiye\'nin gözünün ise mecliste olduğunu belirtti.

\"BELGELER İÇİN GRUP ÖNERİSİ VERDİK\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının İrlanda Denizi\'nde, Britanya Adaları\'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeler için grup önerisini verdiklerini söyleyen Özel, şunları söyledi: \"Grup önerimizin özünde diyoruz ki, ‘belgeler var’ ve siz bu belgelere ‘sahte’ diyorsunuz. Bu belgelerin sahte mi gerçek mi olduğunun Meclis tarafından araştırılması. Bu komisyon kurulursa çoğunluk yine AK Parti\'de olacak ve tüm partilerin temsilcilerinden bir komisyon kurulacak. Dün HDP benzeri bir öneri getirdi, reddettiler. Bugün bu önerinin görüşülebilmesi için elimizden geleni yaptık ve bugün eğer AK Parti\'nin yeni bir oyunuyla, Meclis’e gelmeme, yoklamamaya girmeme gibi bir oyun olmazsa bu önerge oylanacak. Bu önerge oylandığında önerge kabul edilirse elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri gün kapanmadan gruplara bir örneğini ulaştıracağız ve komisyona vereceğiz. Komisyon AK Parti mi doğru söylüyor, ‘belgeler sahte’ diyerek, yoksa CHP mi doğru söylüyor, herkes bunu görecek ve milletin Meclisi bunu araştıracak.\"

\"KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK\"

Tartışılan belgelerle ilgili AK Parti\'den farklı seslerin geldiğini söyleyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bülent Turan mesela bir cümle içerisinde 3 tez söylüyor. Dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, \'bu bir ticari faaliyettir\' deyince, belgelerin gerçekliğini kabul etti diye düşündük. Bugün sabah Bekir Bozdağ başka bir şey dedi. Ortada bir belge var. Açıkça söylüyoruz ki bu belgeler AK Parti\'nin tutumu ne olursa olsun bugün göreceğiz, \'belgeler araştırılsın\' diyecek mi demeyecek mi? Tutumu ne olursa olsun kamuoyu ile paylaşacak. Burada kimsenin bir şüphesi olmasın. Yani bu sürecin sonunda AK Parti araştırılmasını istemedi, belgelerde bizde durmaya devam edecek, öyle bir şey yok. Öyle bir rahatlıkları olmasın. Ama belgelerle ilgili 3 tane tez var. Aynı anda Bekir Bozdağ diyor ki, \'Bu belgeler sahte\'. Peki, Mahir Ünal çıkıp diyor ki, \'Bu belgeleri elde bulundurmak suçtur\' Şimdi bu belgeler sahte ise elde bulundurmanın neresi suç.\" \"Man Adası’nda ne işiniz var\" diye soran Özel, \"Bir vergi cennetinde bir Cumhurbaşkanının, eniştesinin, dünürünün, eski özel kalem müdürünün Man Adası’nda ne işi var. Bunlar BUMERZ diye şirket kurmuşlar. Burak\'ın \'BU\'su, Mustafa\'nın \'M\'si, Erdoğan\'ın \'ER\'i, Ziya\'nin \'Z\'si. Gemi alıyorlar, gemi satıyorlar. Ya kısaltma bile yapmışlar. İnsan söylemeye utanıyor\" şeklinde konuştu.

\"CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN İHBAR NİTELİĞİNDEDİR\"

Kendilerine sürekli, \'Belgeleri neden savcıya vermiyorsunuz?\' dediklerini söyleyen Özel, \"Arkadaşlar biraz ciddi olalım, devlet yönetiyorsunuz. Bekir Bozdağ sen Adalet Bakanlığı makamını uzun süre işgal etmiş adamsın. Adalet teşkilatının tamamını FETÖ\'ye emanet ettiğini biliyoruz da ama şunu söylerler, Cumhuriyet savcıları resen soruşturma açma görevleri vardır. İhbar beklemez. Grup toplantıları Türkiye\'de bütün Cumhuriyet Savcıları için ihbar niteliğindedir. Kamuoyu ile belgeleri paylaştığımızda onu bu ihbardan sonra dosyaya katmak Cumhuriyet Savcılarının görevidir. Eğer bunu yapmadıkları takdirde Cumhuriyet Savcılarına sorarlar. Siz iktidar partisi için muhalefet partilerine tam saha pres uyguluyorsunuz, ama dünyada çalkalanan bir rezalet yaşanıyor Cumhuriyet Savcıları takip ediyorlar. Bekir Bozdağ\'da diyor ki \'Götür savcıya ver\'. Savcı bunu ihbar kabul edecek. Savcı bunların peşine düşecek\" dedi.

\"HERKESİN MERAKI TATMİN OLMUŞ OLACAK\"

Açıklanan belgeler sonrası bundan sonra CHP\'nin yol haritasını açıklayan Özel, \"CHP bugün önerisini indirecek. Önergesine bütün partilerden ‘Gelin bu belgeler doğru mu yanlış mı? Bu belgeler sahte mi gerçek mi? Bekir Bozdağ mı doğru söylüyor Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu mu doğru söylüyor, Meclis araştırsın diyeceğiz. Bir kez daha evet oyu verirlerse belgeler direk ellerinde. Buradan bir kez daha söz veriyoruz. Hayır oyu verirlerse artık bu komisyonun kurmanın ayıbını taşıdıkları ve onun sorumluluğu sırtındadır. CHP belgeleri belki yarın belki yarından yakın yarın burada yapılacak parti sözcümüz Bülent Tezcan\'ın bir basın toplantısı ile ya da hafta sonu yapılacak bir basın toplantısı ile belgeleri merak eden herkesin merakı tatmin olmuş olacak. Nasıl Salı günü bütün beklenti karşılandıysa, belge konusunda kimse merak etmesin\" şeklinde konuştu.

\"YÜCE DİVAN YOLU PARLAMENTO TARAFINDAN AÇILMALI\"

ABD\'tutuklu yargılanan Rıza Zarrab davası ile ilgili olarak Özel, \"15 gün önce nota verdiğimiz Zarrab, Zafer Çağlayan\'a 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf ediyor. Buna \'kumpas\' diyeceksiniz ama avukat çıkıyor 2.5 milyon liralık dekont koyuyor jürinin önüne. Zafer Çağlayan bu para için kardeşimin mal bildirimi yapma zorunluluğu yok diye cevaptan kaçmıştı soruşturma komisyonundan. Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne çağrımızdır, delil durumu değişmiştir. Bugün itibariyle Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, yeniden Meclis tarafından kurulacak bir soruşturma komisyonunda yeni delil durumu değerlendirilerek hızla sorgulanmalı ve yüce divan yolu parlamento tarafından açılmalıdır. Bunu iktidar partisi yaparsa yapar. Geçen sefer yapmadılar rezil olduk. Yüce Divan\'da FETÖ\'cü mü var şu anda? İki tane vardı aldık diyorsunuz. Şu anda bu Anayasa Mahkemesi\'ne güvenmeyeceksiniz nereye güveneceksiniz? Türkiye\'yi gaflet halinizle rezil ettiniz, milletçe utanıyoruz\" diye konuştu.

\"BELGELER GERÇEK\"

\"Bakanları yargılayalım, komisyonu kuralım, belgeleri tetkik edelim eyvallah\" diyen Özel, bir kumpas varsa onun CHP\'ye kurulduğunu belirterek, \"Bu belgeler sahte çıksa biz bittik. Ama biz belgelerin hava gibi, su gibi, deniz gibi gerçek olduğunu biliyoruz. Kontrol etmeden bakmadık, belgeler gerçek. Bir kumpas çıksa kumpas bize kumpas. Kurun komisyonu bakalım hep beraber\" dedi.



Görüntü dökümü

Milletvekili Özel\'in açıklaması