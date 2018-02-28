DHA ANKARA - CHP'li Gürer, patatesin önemini Cem Yılmaz'ın filmiyle anlattı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Gürer, patatesin önemini, Cem Yılmaz\'ın yazdığı Arif V 216 filmindeki 216 karakterinin robotuyla gösterdi. Ömer Fethi Gürer, \"Cem Yılmaz\'ın Arif V 216 filminde uzaydan gelen Pertev\'in pili bittiğinde imdadına patates yetişti. Patatesin ne kadar önemli olduğunu Cem Yılmaz milyonlara göstermiştir\" dedi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cem Yılmaz\'ın yazdığı ve başrolünü üstlendiği Arif V 216 filmindeki \'216\' karakteriyle anlattı. Ozan Güven\'in canlandırdığı 216 karakterinin patatesle hayata döndüğünü söyleyen Ömer Fethi Gürer, patatesle çalışan robotu gösterdi. Patates üreticisine destekleme ile teşviğin artırılması, borçlarının ertelenmesi ve faizlerinin silinmesini ilgili bakanlıktan talep eden Ömer Fethi Gürer şunları söyledi: \"Cem Yılmaz\'ın başrollerini oynadığı Arif V 216 filminde uzaydan gelen Pertev\'in pili bittiğinde imdadına patates yetişti. Patatesin ne kadar önemli olduğunu Cem Yılmaz milyonlara göstermiştir. Karakter oyuncusu patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu Cem Yılmaz o filmindeki görüntüyle de milyonlara duyurdu. Patatesten 30 çeşit ürün elde ediliyor. Yemek, cips, nişasta un. Ne yazık ki Niğde ve Nevşehir ölgesinde patates üretim bölgesi olan yerde patates entegre işleme tesisi yok. Kurtuluşu bu tesisin kurulmasıdır. Aksi halde her yıl patates ile ilgili sorun gündeme gelecek. Filmi yaklaşık 6 milyon yurttaş izledi. Pertev\'in son haliydi, filmin sonunda iki patatesin enerjisiyle tekrar düyüncelerinin yansıtabilmişti. Biz de düşüncelerimizi onun görüntüsüyle yansıtıyoruz.\"



Göröntü dökümü

-Patates robotu

-Ömer Fethi Gürer\'in açıklaması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)