T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - CHP'li Gök, Ankara YHT Garı'nın çöken tavanını Meclis gündemine taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde, tavandaki kaplama malzemelerin bir bölümünün çökmesini Meclis gündemine taşıdı

25 Ağustos 2017 14:56

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde, tavandaki kaplama malzemelerin bir bölümünün çökmesini Meclis gündemine taşıdı. CHP\'li Gök, TBMM Başkanlığı\'na konuyla ilgili verdiği önergesinde, \"Bu kadar genç bir binada böylesi bir hadisenin yaşanmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu binanın sağlamlık kontrollerinin tekrar edilmesi düşünülmekte midir?\" diye sordu. 
CHP Grup Başkanvekili Gök, Yüksek Hızlı Tren Garı\'nın birinci katının tavanındaki kaplama malzemelerin, 12 Ağustos Cumartesi günü boş bir alana çökmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde CHP\'li Gök, \"29 Ekim 2016 tarihinde açılışı yapılan Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar\'ında bir asma tavan çökmüştür. Hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl dahi geçmemiş olan garda yaşanan çökmede şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Her gün binlerce vatandaşımıza hizmet veren bir binada böyle vahim bir olayın yaşanması vatandaşlarımızı korkutmuştur\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Gök, Meclis Başkanlığı\'na sunduğu önergesinde, şu sorulara yer verdi: 
\"Bu kadar genç bir binada böylesi bir hadisenin yaşanmasının sebepleri nelerdir?,
Garın sağlamlık kontrolleri hangi kişi veya kurumlarca yapılmıştır?,
Söz konusu binanın sağlamlık kontrollerinin tekrar edilmesi düşünülmekte midir?,
2002 - 2017 arası yapılmış olan kamu ve hizmet binalarında yaşanan yıkılma ve çökme hadiselerini açıklar mısınız?,
Yıkılan asma tavanın toplam yapım masrafı nedir?    

Görüntü Dökümü:
----------------------------
(12 Ağustos 2017 tarihli arşiv görüntü)
-Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı\'nın dışarıdan görüntüsü
-Garın tavanlarından ve içinden görüntü
-Detaylar

Haber: ANKARA, (DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök Ankara Yüksek Hızlı Tren YHT GarıMeclisCHP Gök TBMM BaşkanlığıSözGrup Başkanvekili Gök Yüksek Hızlı Tren GarıAğustos CumartesiTBMM BaşkanlığıUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24