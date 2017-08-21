DHA ANKARA - CHP'li Engin: Yoğun bakım kapasite yetersizliğinde tek sorumlunun sağlık personeliymiş gibi davranılması kabul edilebilir değil

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin\'in, geçtiğimiz aylarda yoğun bakım ünitesinde yer bulunamadığı için yaklaşık 500 kilometre ötedeki bir hastaneye sevk edilen ve sevk edildiği hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeden 58 yaşındaki Müberra Çeçen\'le ilgili soru önergesine Sağlık Bakanlığı\'ndan yanıt geldi.

Bakanlıktan gelen cevabı değerlendiren Engin, \"Sağlık Bakanlığı\'nın, yoğun bakım kapasite yetersizliğinde tek sorumlunun ilgili sağlık personeliymiş gibi davranması kabul edilebilir bir tutum değildir. Müberra Çeçen AKP\'nin popülist ve başarısız sağlık politikaları sebebiyle hayatını kaybetti. AKP kendi başarısızlığını vatandaşlar ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirerek örtbas edemez\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin, Kastamonu Devlet Hastanesi\'ndeki yoğun bakım ünitesinde yer bulunmadığı için yaklaşık 500 kilometre ötedeki başka bir hastaneye sevk edilen Müberra Çeçen\'in hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmesini yazılı soru önergesi ve bilgi edinme başvurusuyla TBMM gündemine taşımıştı.

\"2017 YILININ İLK 2 AYINDA YOĞUN BAKIM İHTİYACI NEDENİYLE İLLER ARASI SEVK EDİLEN HASTA SAYISI 4 BİN 439\"

Bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtları değerlendiren Engin, \"Yoğun bakıma sevki istenen bir hastaya sevkinden 6 saat sonra neredeyse 500 kilometre ötede başka bir ilde yer bulunabiliyor ve 1 dakikanın bile hayati önem taşıdığı böyle bir durumda Müberra Çeçen AKP\'nin popülist sağlık politikası sebebiyle hayatını kaybediyor. İşte AKP\'nin vatandaşlarımıza reva gördüğü sağlık hizmeti budur\" dedi. CHP\'li Engin\'in bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtlara göre, Müberra Çeçen, 7 Şubat günü Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nden Obezite-Solunum Yetmezliği-Kompanse Böbrek Hastalığı-Calcium Düşüklüğü tanılarıyla yoğun bakım isteğiyle sevk edildi. Kastamonu Komuta Kontrol Merkezi\'ne saat 21.26\'da gelen Çeçen, saat 03.30\'da Konya Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Müberra Çeçen\'in 6 saat sonra başka bir hastaneye sevk edilmesini eleştiren CHP\'li Engin, şunları kaydetti:

\"Müberra Çeçen\'in vefatı ülkemizde insan hayatının ne kadar ucuz olduğunun bariz bir örneğidir. Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hastaya tam 6 saat sonra 500 km ötede yer bulunabildiği ülkemizde bu zamana dek kim bilir nice Müberra Çeçen\'ler yoğun bakım kapasitesi yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı\'nın, yoğun bakım kapasite yetersizliğinde tek sorumlunun ilgili sağlık personeliymiş gibi davranması kabul edilebilir bir tutum değildir. Müberra Çeçen AKP\'nin popülist ve başarısız sağlık politikaları sebebiyle hayatını kaybetti. Bu durum AKP\'nin vatandaşlarımızın sağlığına ve canına verdiği kıymetin açık bir göstergesidir. AKP kendi başarısızlığını vatandaşlar ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirerek örtbas edemez\"

Türkiye genelinde, 2016 yılında yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle 24 bin 280 hastanın iller arası sevk edildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Engin, \"2017 yılının ilk iki ayında dahi yoğun bakım ihtiyacı nedeni ile iller arası sevk edilen hasta sayısı 4 bin 439. Yoğun bakım kapasitelerinin yetersizliği vatandaşlarımızın büyük mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Bir an evvel sosyal devlet ilkesine uygun bir biçimde yoğun bakım kapasitelerimizi artırmalı, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde sağlık hizmetine erişimi sağlanmalıdır\" dedi.

Haber: ANKARA, (DHA)