DHA ANKARA - CHP'den Soylu'ya şehit cenazesi tepkisi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu\'nun İstanbul\'da yaptığı \"Valilere müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim\" açıklamasına, CHP Merkez Yönetim Kurulu\'ndan sert tepki geldi. CHP\'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, \"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir\" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Merkezi\'nden basın ve medya organlarına gönderilen yazılı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun şehit cenazelerinde CHP\'lilerin protokole alınmamasına yönelik ifadeleri, \'Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı\' olarak ifade değerlendirildi. CHP\'nin açıklamasında, şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerin, milletvekillerin, il başkanlarının tam kadro şehitlerin huzurunda olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

\"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim” sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır.

Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir.

Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir.

Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır.\"

Haber: ANKARA,(DHA)