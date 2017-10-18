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DHA ANKARA -  CHP maden kazası sonrası Şırnak'a heyet gönderiyor

Şırnak'ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucunda 7 madencinin hayatını kaybetmesi, 4 madencinin de yaralanması sonrası CHP bölgeye milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı

18 Ekim 2017 14:40

Şırnak\'ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucunda 7 madencinin hayatını kaybetmesi, 4 madencinin de yaralanması sonrası CHP bölgeye milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı. Yapılan görevlendirme ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün Şırnak\'a giderek incelemelerde bulunacak, aileler ve yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirecektir.

Görüntü Dökümü
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-DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Maden ocağından görüntüler 

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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