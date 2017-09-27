DHA ANKARA - Çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptılar

ANKARA\'da çalıntı araçla polisten kaçan Oral E., Hipodrom Caddesi\'nde kaza yaptıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Ankara\'da gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 FMH 68 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisler kaçan aracı telsizden anons ederek merkeze bildirdi. Aracın plakasından yapılan sorgulamada çalındığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın kaçtığı bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defalarca ters yöne giren ve refüje çıkarak karşı şeride geçen Oral E. ile polis arasında yaklaşık yarım saat kovalamaca yaşandı. Sürücü Oral E. son olarak Mevlana Bulvarı\'ndan Hipodrom Caddesi\'ne inerken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan Oral E. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Oral E.\'nin yakalanması ise çalışmalar devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Gözaltına alınan Dilek G.\'den görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)