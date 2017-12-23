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DHA ANKARA -  Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna değinerek, "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım

23 Aralık 2017 16:26

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde katıldığı televizyon programında Türkiye\'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna değinerek, \"Türkiye\'nin AB\'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım\" dedi.
Bulgaristan Devlet Televizyonu\'nun (BNT) en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan \'Panorama\' adlı programına katılan Başbakan Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu söyledi. AB\'nin Türkiye ikiyüzlü davrandığını belirten Başbakan Borisov, \"Türkiye\'nin AB\'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım. Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli\" diye konuştu.
\"ERDOĞAN\'A TEŞEKKÜR EDERİM\"
Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'a teşekkür ettiğini söyledi. Program sunucusunun, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hayır diyebilir misiniz?\" sorusu üzerine Borisov, \"Biz birçok şey için ona \'Hayır\' dedik, fakat bir konuda her zaman \'Evet\' dedik. Bulgaristan’a yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz\" dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 7 Ocak\'ta Patrik ve Baş müftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte, İstanbul\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı törende, onarımı tamamlanan Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını yapacağını söyledi. Başbakan Borisov, Türkiye\'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise\'nin bir şaheser olduğunu belirterek, \"Boğaz\'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor\" dedi. Başbakan Borisov, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, \"Bence bu, AB\'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Haber: SOFYA, (DHA)- 

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