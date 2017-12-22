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DHA ANKARA - Bozdağ: BM'nin Kudüs kararı Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın başarısıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye ve Yemen'in sunduğu Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter'dan " Bu karar,Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ve öncülüğünün başarısıdır

22 Aralık 2017 00:30

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye ve Yemen\'in sunduğu Kudüs tasarısının BM\'de kabul edilmesine ilişkin Twitter\'dan \" Bu karar,Türkiye\'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinin ve öncülüğünün başarısıdır. Türkiye\'nin gurur kararıdır\" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter\'dan BM\'nin Kudüs kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke,tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump\'ın aldığı ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararını veto etti;diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı.BM üyesi 128 ülke bu kararla;  onurlarına ve bağımsızlıklarına sahip çıktı; tam egemen ve bağımsız devletler olarak ABD\'nin açık tehdidine ve baskısına boyun eğmediğini gösterdi;güçlünün haklı olmadığını,haklının güçlü olduğunu ilan etti; BM\'nin kararlarına bağlı kaldı. BM üyesi 128 ülke; haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kabalığın ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti.Umarım ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır.BM\'nin bu kararı,Filistinlilerin ve Kudüs\'ün yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermiştir . BM\'nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi; BM üyelerini de birleştirmiş; Kudüs\'ün sadece Filistinlilerin/Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunun da göstermiştir. Türkiye, milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne ve onuruna yaraşır bir mücadele vermiş ve bu tarihi kararın öncüsü ve mimarı olmuştur. Bu karar,Türkiye\'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinin ve öncülüğünün başarısıdır. Türkiye\'nin gurur kararıdır.Bugün milletimizin ve ülkemizin başarı,onur ve gurur günüdür. Milletimize ve ülkemize bu büyük ve tarihi başarıyı,onuru ve gururu yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a ve hükümetimize gönülden teşekkür ediyorum.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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