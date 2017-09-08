DHA ANKARA - Bombalama emrini pilotlara ilettiği iddia edilen sanık, savunma yaptı

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi aldığı emirleri telsizlerle pilotlara aktardığı, Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı\'nın vurulması için emri F-16 pilotuna ilettiği iddia edilen Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun savunma yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tosun, \"Ben hiçbir pilota bombalama ya da alçak uçuş talimatı vermedim. İddianamede yer alan ifadelerim, işkence altında alındığı için hiçbirini kabul etmiyorum\" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim\'den aldığı emirleri pilotlara ilettiği ve onlarca polisin şehit edildiği Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na yönelik \'atış serbest\' emrini pilotlara ilettiği iddia edilen sanık eski Kurmay Yüzbaşı Tosun savunma yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Tosun, \"Herhangi bir pilota bombalama ve alçak uçuş emri vermedim. İddianamede bana ait olduğu söylenin telsiz ve telefon konuşmaları bana ait değildir. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu konuşma kayıtlarının tarafsız bir bilirkişi tarafından tekrar incelenmesini istiyorum. Daha önceki bilirkişi heyetinde yer alan Nail Bülbül \'Mahrem imamlar\' davasında sanıktır. Böyle bir kişinin bilirkişiliğini kabul etmiyorum. Tüm görüntü ve ses kayıtlarını inceledikten sonra savunmamı tekrar yapmak istiyorum\" diye konuştu.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)