T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Belediye Başkanları Birliği, Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanlarını seçiyor

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit amacıyla yarışma başlattıklarını söyledi

12 Ocak 2018 15:47

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye\'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit amacıyla yarışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Erer, düzenlenen yarışma hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel yönetimler arası birlik beraberliği pekiştirmek adına Mart ayında ödül töreni tertip etmeye karar verdiklerini söyleyen Erer, öncelikli hedeflerinin Türkiye\'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit etmek olduğunu kaydetti. ‘www.baskanlarodul.com’ adresinde oylamanın yaklaşık geçtiğimiz 4 Ocak\'ta başladığını belirten Erer, şöyle konuştu:

\"Şuana kadar 800 bin ziyaretçi beğendiği belediye başkanına oyunu kullanmıştır. 1 Şubat 2018\'de ilk tur oylamamız sona erecektir. İlk tur oylama sonucunda Türkiye\'nin 7 bölgesinin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, illere bağlı ilçe ve belde başkanlarını milletimizin beğeni ile tespit etmiş olacağız. Bu oylama sonucunda 7 bölgeden toplamda 35 belediye başkanı arkadaşımız ikinci tura kalmış olacaklar.\"

İkinci tur oylamalarının 4 Şubat\'ta başlayıp 16 Şubat\'ta son bulacağını kaydeden Erer, \"İkinci tur oylama sonucunda Türkiye\'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, illere bağlı ilçe ve belde başkanlarını tespit etmiş olup, bölge ve Türkiye birincilerimiz olan belediye başkanlarımız  ödülünü almaya hak kazanmış olacaktır.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Erer\'in açıklaması

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM /ANKARA DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer TürkiyeBaşkan Hüseyin ErerYerelMartErerTürkiyeOcakBuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Başkan ErerTURAPOĞLU Muhammet BAYRAM ANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24