DHA ANKARA - BBP Lideri Destici: Cumhur İttifakı bu seçimden zaferle çıkacaktır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı\'nın yanında olduklarını ve partisinin bu seçimlerde, referandumda gösterdiği gayretin kat kat fazlasını göstereceğini belirterek, \"Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı\'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnşallah bu seçimden Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimleri öncesi Ankara\'daki bir otelde il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Desctici, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Daha sonra 25 yıllık bir siyasi parti olduklarını ve 24 Haziran\'daki seçimlere katılmaya hak kazanan 11 partiden biri olduklarını hatırlatan Destici, şunları söyledi:\"Seçim için 2019\'u beklemek bizce de doğru değildi. Erken seçim bu anlamda doğru oldu. Erken seçimin yapılabilecek en erken zamanda yapılabiliyor olması da doğruların bir başkası. 24 Haziran doğru bir tarihtir. Artık Türkiye\'nin bir an önce seçimini yapması lazım, yeni sisteme hızlı bir şekilde geçmesi lazım. Ve artık seçim tartışmalarından kutulup Türkiye\'nin kendi meselelerine yoğunlaşması lazım.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI BU SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAKTIR\'

En başından beri Cumhur İttifakı\'nı desteklediklerini belirten Destici, daha sonra şunları söyledi:

\"İnşallah BBP, Cumhur İttifakı\'nın içinde yer alacak. Ve referandumda gösterdiği, gayretin kat kat daha fazlasını, tüm yönetim kadroları, teşkilatları, parti yöneticileri, gençlik teşkilatları, kadın kollarıyla birlikte Alperen Ocakları, Avrupa\'da gönül birliği içinde olduğumuz teşkilatlarımızla hep birlikte sahada olacağız. Ve inşallah hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı\'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ve şunu da görüyoruz, inşallah bu seçimden de Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI\'NIN YANINDAYIZ\'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, bir basın mensubunun, \'Seçimle ilgili genel kanı kendi ambleminizle ittifakın içinde yer almak mı? Yoksa AK Parti listelerinden girmek mi?\" şeklindeki sorusuna şu şekilde yanıt verdi:\"Bugün burada il başkanlarımızla görüştükten sora kanaatimizi netleştireceğiz. Ben şuna inanıyorum ki, BBP hangi şekilde bu ittifakın içinde yer almak isterse o şekilde ittifakın içinde yer alacaktır. Tabii ki güçlü bir ittifaktır bu. El betteki bu ittifakın içinde yer alan AK Parti ve MHP\'nin kararları da önemlidir. Bugün burada bu son toplantımızı yaptıktan sonra hafta içi muhtemelen tekrar görüşmeler olacaktır ve BBP ittifakın içinde hangi şekilde yer alacağına karar verecektir. Ama biz Cumhur İttifakı\'nın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-BBP Lideri Mustafa Destici açıklama

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

