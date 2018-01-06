T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - BBP GENEL MERKEZİ'NDE  'OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ' DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMA YAPIYOR

ANKARA (DHA)  - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma derinleştiriliyor

06 Ocak 2018 00:11

ANKARA (DHA)  - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi\'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma derinleştiriliyor. Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, bu akşam saat:18.00 sıralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi\'nde yaklaşık 2 saatlik titiz ve derinlemesine bir çalışma yürüttü.

Ankara\'da, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici\'nin 4 katlı genel merkez binasının en üst katındaki makam odasında, klimanın patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Destici, bir alt katta Divan Toplantısı\'ndayken çıkan yangında, özel kalem müdürü ve koruma polisi dumandan etkilenmişti.

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi\'nde bulunan BBP Genel Merkezi\'nde önceki gün akşam saatlerinde, klimanın henüz belirlenmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıkmış ve dumandan etkilenen özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet ambulans içerisinde ayakta tedavi edilmişti.

Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, olayı tüm yönleri ile ortaya çıkarmak adına bu akşam bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı bulgular ve numune örnekleri alınarak, bunlar üzerinde kriminal çalışmalar yapılacağı, ardından bilirkişi raporlarının isteneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Olay yerinde cep telefonu ile çekilen inceleme çalışması
- Fotoğraflar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABüyük Birlik Partisi BBP Genel MerkeziEmniyet Olay YeriEkipleriAnkara Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkan Mustafa DesticiDesticiDivan ToplantısıGazi Mahallesi Silahtar CaddesiBBP Genel MerkeziFatih DemetFarklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24