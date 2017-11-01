DHA ANKARA-   BBP Genel Başkanı Destici: Akaryakıt zammı geri alınmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde yapılan zamların milletin boynunu büktüğünü belirterek, \"Özellikle akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünün artırılması değil kaldırılması, hafifletilmesi gerekmektedir. Bu akaryakıt zammının geri alınmasını ve akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünün düşürülmesini teklif ediyoruz\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, \"Kimden gelirse ve kime karşı yapılırsa yapılsın, dünya coğrafyasının hangi bölgesinde olursa olsun biz teröre karşıyız. Amerika Birleşik Devletlerindeki terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz. 8 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti. 15 yaralı var. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Amerikan halkına, Amerika\'ya geçmiş olsun diyoruz ve yaralılara da acil şifalar niyaz ediyoruz\" dedi.

\"AKARYAKIT ZAMMI GERİ ALINMALI\"

Daha sonra son günlerde yapılan zamlara değinen Destici, zamların milletin boynunu büktüğünü belirterek, \"Hükümet bütçe açıklarını zamlar yoluyla kapatmayı tercih etmiştir. Bu doğru bir yol değildir. Daha önce bu yolu deneyenler başarılı olamamıştır. Millet ağır faturasını ödemiştir. Siyasi iktidarlarda seçim dönemlerin de bunların bedelini ödemişlerdir. Hükümete tavsiyemiz; zam değil üretimi teşvik etmesidir” dedi.

Yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını belirten Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birkaç gün içerisinde özelikle KOSGEB eliyle teknolojiye dayalı imalatla ilgili 5 milyon TL\'ye varan destek kredileri ki bunların yüzde 70 karşılıksız, bedelsiz, geri ödemesiz bu tür teşviklerin artırılması ve gerçekten doğru yatırımlarda kullanıldığında takip edilmesi şarttır. Bunlar doğru adımlardır. Ama zamlar yanlış adımlardır. Bu zamlar aslında bir yönüyle de vergidir. Akaryakıta zam yaptığınız zaman dolaylı olarak vergi koymuş oluyorsunuz. Artı bir vergi yükü getirmiş oluyorsun. Türkiye\'de toplanan vergilerin yüzde sekseni dolaylı vergidir ve bunların ağırlıklı kısmı da akaryakıttan elde edilen vergilerdir. Türkiye\'nin şu andaki akaryakıt maliyeti ne kadardır? Bugün mazot 5 TL sınırına dayanmıştır. Benzin 6 TL sınırına dayanmıştır. Bunlar maliyeti nedir diye baktığımızda bunların Türkiye\'ye maliyetinin 2 TL civarında 2 TL\'nin biraz üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yani bunu benzin için söylüyorum, mazot bunun da altındadır. Bir buçuk TL civarındadır. Şu anda bizim vatandaş olarak benzine ödediğimiz 5.80 ya da mazota ödediğimiz 4,90\'nın yüzde altmışından fazlası vergidir. Bu büyük bir haksızlıktır, bu büyük bir ayıptır. Çünkü bu ne demektir? Geliri en düşük olanla en yüksek olandan aynı vergiyi almak demektir. Bu vergi aynı zamanda vergi adaletsizliğidir. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekir. Akaryakıt gibi çiftçisinden, işçisine, memurundan servisçine, ihracat yapanından, üreticisine kadar herkesi etkileyen bu akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünün artırılması değil kaldırılması, hafifletilmesi gerekmektedir. Bu akaryakıt zammının geri alınmasını ve akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünün düşürülmesini teklif ediyoruz.\"

\"HÜKÜMETİN SÖZÜNDE DURMASI LAZIM\"

Dövizdeki, faizdeki ve enflasyondaki artışların millete zam olarak yansıdığını kaydeden Destici, \"Milletimiz bunların ağır faturalarını ödemektedir. Bütün bunlarla birlikte işçi, memur, taşeron işçi emekli ne almaktadır diye baktığımızda işte dediğim gibi yüzde üç ya da dört zam almaktadır. İşte emekliler yıl ortasında yüzde üç buçuk zam almıştır. Enflasyon farkı olarak kendilerine yüzdesi 0,002 kendilerini zam verilecektir. Adalet bu mudur? Özellikle taşeron işçiler ile ilgili hükümet bu sözünde durması lazım. Biliyorsun 2015 seçimlerinde bu sözünü vermiştir ve aradan 2 yıldan fazla bir süre geçmiştir ve en son bir kaç ay önce sonuna kadar taşeron işçilere kadro verilecek sözü tekrarlanmıştır. Bu sözün Büyük Birlik Partisi olarak takipçisiyiz. Hiçbir ayrım yapılmadan devletteki bütün taşeron işçilere kadro verilmesini bir kere daha buradan teklif ediyoruz. Taşeronlara verilen sözler tutulsun diyoruz\" diye konuştu.

\"SÖZÜ VE SAHİPLERİNİ KINIYORUM\"

Bir gazetecinin “CHP Grup Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın cumhurbaşkanına yönelik söylediği sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu da yanıtlayan Destici, \"Ben bu dili çok çirkin bulduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Bu sözü ve sahiplerini kınıyorum. Bu ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı bir dildir. Herkesin bu çirkin dili terk etmeye, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı dilden uzak durmaya, tam tersine birleştirici, uzlaştırıcı ve seviyeli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı nihayetinde yüzde 52 halk desteğiyle seçilmiştir ve herkesin buna saygı duyması gerekmektedir\" dedi.

SMA HASTALARINDAN DESTİCİ\'YE TEŞEKKÜR

Daha sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Soyer ve SMA hastalarının aileleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'yi ziyaret ederek plaket verdiler. 14 Haziran\'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'yi ziyaret eden ve seslerini duyurmak için bir dosya sunan dernek yöneticileri hasta çocuklarının tedavisine başlanmasından dolayı Destici\'ye teşekkür etti. Dernek Başkanı Soyer, \"Mustafa başkanımıza 14 Haziranda bir dosya sunmuştuk. Başkanımız bu dosyayı alıp hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza sundu. Cumhurbaşkanımız ise bu konunun takipçisi olacağını söylemişti. Hemen bir çalışma başlattı. Genel Başkanımız Mustafa Destici\'nin bize vermiş olduğu desteğin ne kadar çok büyük olduğunu görmekteyiz. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla hareket edince bir şeyler elde ediliyor. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 164 çocuğumuzun tedavisine başlandı. Diğer çocuklarımız ilaçlarını alamadı. Bütün çocuklarımızın tedavilerinin hepsinin yapılmasını istiyoruz\" dedi.

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-

