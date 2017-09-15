T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Başsavcılıktan 3 FETÖ operasyonu; 97 gözaltı kararı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 FETÖ operasyonu yapıldı

15 Eylül 2017 14:17

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, 3 FETÖ operasyonu yapıldı. Birinci operasyon kapsamında, darbe soruşturmalarıyla ilgili Kara Havacılık Komutanlığı\'nda darbe girişimine katıldıkları belirlenen 24\'ü muvazzaf, 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Askerlerden birinin ihraç edildiği, birinin de emekli olduğu belirtildi. 
İkinci operasyon kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan okullardaki öğretmen ve idareciler olmak üzere 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde yürütülen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen bütün şüphelilerin \'ByLock\' kullanıcısı olduğu kaydedildi. 
Üçüncü operasyon kapsamında ise kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili \'ByLock\' kullanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çalışanlardan 6\'sının ihraç edildiği bildirildi. 

Haber: ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖBirinciKara Havacılık KomutanlığıAskerlerdenFETÖPDYKHKAnkaraMilli Eğitim Bakanlığı MEBANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24