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DHA ANKARA - Başkentte silahlı kavga

ANKARA'da iki aile arasında yaşanan kavgada, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkondan etrafa ateş açtı

13 Eylül 2017 18:05

ANKARA\'da iki aile arasında yaşanan kavgada, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkondan etrafa ateş açtı.  
Olay, sabah saatlerinde Mamak İlçesi\'ne bağlı Hürel Mahallesi\'nde meydana geldi. 22\'nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında oturan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkondan dışarı çıkarak, etrafa ateş açtı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen diğer kişi ise tabancayla aşağıdan ateş etti. Yaşanan kavgada 1 kişi, darp sonucu yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü
-Mahalleden detaylar

Haber: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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