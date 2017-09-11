DHA ANKARA - Başkentte otobüs TIR'a çarptı: 3 ölü

ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Kaza, saat 07.00 sıralarında Gölbaşı\'nın Konya yolu Vilayetler evi kavşağında meydana geldi. Mardin\'den Ankara\'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza da otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza da feci can şekilde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.



Kaza sonrası incelemeler sürüyor.



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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Mehmet DEMİR / GÖLBAŞI(Ankara),(DHA)