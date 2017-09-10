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DHA ANKARA - Başkentte korkutan yangın

ANKARA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

10 Eylül 2017 22:44

ANKARA\'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerine doğru Çankaya, Yukarı Öveçler 1235\'inci Cadde üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Kağıt toplayarak, geçimini sağladığı öğrenilen ailenin evinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında ev, alevlere teslim oldu. Çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın sırasında, evin içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan evden görüntü
-Vatandaşla röportaj

Haber: ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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