DHA ANKARA - Başkentte, hastane yanında yangın paniği

ANKARA\'da, Ulus Devlet Hastanesi yanında bulunan 7 katlı iş merkezinin bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, saat 11:00 sıralarında, İstanbul yolu üzerinde bulunan Ulus Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yedi katlı iş merkezinin baca kısmında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastane görevlileri, tedavi gören hastaların dumandan etkilenmemesi için odaların pencerelerini kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bir süre paniğe neden olan baca yangını, daha sonra kontrol altına alındı.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA)