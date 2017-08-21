DHA ANKARA - Başkentte FETÖ operasyonu; 119 gözaltı kararı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kapatılan özel kurumlarında çalışan ve tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verdi
21 Ağustos 2017 20:46
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'nün kapatılan özel kurumlarında çalışan ve tamamı \'ByLock\' kullanıcısı olan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başlatılan operasyonda, şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.
Haber: ANKARA, (DHA)
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