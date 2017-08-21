DHA ANKARA - Başkentte FETÖ operasyonu; 119 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'nün kapatılan özel kurumlarında çalışan ve tamamı \'ByLock\' kullanıcısı olan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başlatılan operasyonda, şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.

Haber: ANKARA, (DHA)