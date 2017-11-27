T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-    Başkentte bayraklar yarıya indirildi

MISIR'da El Ravda Camisi'ne yapılan terör saldırısının ardından alınan milli yas kararıyla, bugün Başkent'te de bayraklar yarıya indirildi

27 Kasım 2017 16:11

MISIR\'da El Ravda Camisi\'ne yapılan terör saldırısının ardından alınan milli yas kararıyla, bugün Başkent\'te de bayraklar yarıya indirildi.
Mısır El Ravda Camisi\'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısından dolayı  Başbakanlık’tan yapılan açıklamanın ardından bugün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya çekildi. Milli yas nedeniyle Başkent Ankara’daki resmi kurum ve kuruluşlarda da bayraklar yarıya çekildi.

Görüntü Dökümü:
-Yarıya indirilen bayraklardan görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

======================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MISIR El Ravda CamisiBaşkentMısır El Ravda CamisiMilliBaşkent AnkaradakiGörüntü Dökümü YarıyaCEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHA ======================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24