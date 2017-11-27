DHA ANKARA-    Başkentte bayraklar yarıya indirildi

MISIR\'da El Ravda Camisi\'ne yapılan terör saldırısının ardından alınan milli yas kararıyla, bugün Başkent\'te de bayraklar yarıya indirildi.

Mısır El Ravda Camisi\'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısından dolayı Başbakanlık’tan yapılan açıklamanın ardından bugün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya çekildi. Milli yas nedeniyle Başkent Ankara’daki resmi kurum ve kuruluşlarda da bayraklar yarıya çekildi.

Görüntü Dökümü:

-Yarıya indirilen bayraklardan görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

======================

