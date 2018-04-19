T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi'ne dair açıklama: Yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı

19 Nisan 2018 00:15

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım\'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Başbakanlık\'tan yapılan açıklamada, \"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde ‘muhtarlık seçimlerinin’ de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir\" denildi. Açıklamanın devamında, \"Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır\" bilgisine yer verildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABaşbakan Binali YıldırımHaziranBaşbakanlıkSayın Binali YıldırımKöşkündeAçıklamanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24