DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım:Rus halkına başsağlığı diliyorum

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı\'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev\'e taziye telgrafı yolladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev\'e taziye telgrafı yollayan Başbakan Binali Yıldırım mesajında \"Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Haber:ANKARA,(DHA)