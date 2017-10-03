DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan 'Las Vegas' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas\'ta konser sırasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Yıldırım, derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Las Vegas\'taki konser sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, ABD\'nin dostu ve müttefiki Türkiye\'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Halkı ile olan dayanışmanın teyit edildiğini kaydetti. Yıldırım, ABD\'nin acısını derinden paylaştığını, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini sunduğunu, yaralılara ise acil şifalar dilediğini ifade etti.

Haber:ANKARA,(DHA)

