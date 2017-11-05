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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk vatandaşı için devreye girdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk vatandaşının durumuyla ilgili Libya Başbakanı Fayez Mustafa El Sarraj ile telefon görüşmesi yaptı

05 Kasım 2017 02:37

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Libya\'da kaçırılan 3 Türk vatandaşının durumuyla ilgili Libya Başbakanı Fayez Mustafa El Sarraj ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, kaçırılan Türklerin kurtarılması için Türkiye\'nin her türlü yardıma hazır olduğu belirtildi.

Başbakanlık\'tan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

\'Sayın Başbakanımız, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı (Başbakanı) Fayez Mustafa El Sarraj ile bu akşam (4 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. 
Görüşmede, Libya\'da kaçırılan üç vatandaşımızın durumu ele alınmış, Sayın Başbakanımız, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması beklentimizi vurgulamış ve bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmiştir. 
Başbakan Sarraj, Libya makamlarının, kaçırılan üç vatandaşımızın kurtarılması için tüm imkankarını seferber ettiklerini belirtmiş ve en kısa sürede vatandaşlarımızı kurtarmayı ümit ettiklerini belirterek gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. 
Görüşmede ayrıca, Libya\'nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verdiğimiz önem bir kez daha vurgulanarak, BM Genel Kurulu\'nda açıklanan yeni yol haritasına desteğimiz ifade edilmiştir.\'

Haber: ANKARA,(DHA)

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