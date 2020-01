DHA ANKARA -  Başbakan Yıldırım: HES barajlarından ekonomiye 8.7 milyar TL aktı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, enerjinin önemli parametlerinden olan hidroelektrik santrallerinin (HES) 2017 yılının ilk 11 ayında 53 milyar kilovatsaat enerji ürettiğini ve Türkiye’nin bu üretimle ekonomisine 8.7 milyar TL\'lik katkı sağladığını belirterek, \"Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyleyerek, \"2003-2017 yılları arasında işletmeye alınan toplam 15.086 MW kurulu güçteki 513 adet HES ile hidroelektrik enerji potansiyelimiz yıllık 95.1 milyar kilovatsaate ulaştı. Enerji üretimini 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkaracağız. Böylece cari açığı azaltacağız\" dedi.

Enerji sektörünün, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her zaman önemini koruyan bir sektör olduğunu ve güçlü Türkiye için \'olmazsa olmazlarımızdan\' olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, enerji sektöründeki büyümede dünyada Çin\'den sonra Türkiye\'nin ikinci ülke konumunda olduğunu bildirdi.

‘HEDEF: ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK’

Türkiye\'nin, geçen 10 yıl içinde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, \"Enerji talebimiz, 2023 yılında şu anki kapasitemizin 2 katı olacak\" ifadelerini kullandı. \"Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak\" diye konuştu.

Türkiye\'nin enerji arz kapasitesi bakımından Avrupa\'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda olduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de Türkiye\'ye yatırım yapmaktan yorulmayan bir anlayışla yola devam ettiklerini ifade etti.

Bir ülkenin elektrik tüketiminin o ülkenin aynı zamanda kalkınmışlık düzeyini ve üretim gücünü gösterdiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin sahip olduğu önemli enerji bileşenlerinden hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremediğinin altını çizerek, \"Yerli ve yenilenebilir enerji olan HES\'lerin oranını sürekli olarak arttırabilmek için hem kamu, hem de özel sektöreliyle var gücümüzle çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

Ak Parti hükümetinin 2003-2017 yılları arasında 513 adet HES\'i işletmeye aldığını vurgulayan Binali Yıldırım, \"Söz konusu HES\'lerin kurulu gücü toplamı 15.086 MW olup, yıllık enerjipotansiyelimiz özel sektör işbirliğiile 95.1 milyar kWh\'e ulaştı. Üretilen bu enerji ile doğalgaz ithalatından yıllık 15 milyar TL tasarruf yapıldı\" dedi.

‘YILIN 11 AYINDA EKONOMİYE 8.7 MİLYARLIK KATKI ‘

Bu yılın Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık döneminde ise HES\'lerden 53 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini belirten Başbakan Yıldırım, \"HES\'lerden üretilen enerjinin payını her geçen gün toplam enerji içerisinde yükseltmeyi başardık. HES\'lerden üretilen bu enerji ile ülke ekonomisine 8 milyar 700 milyon lira katkı sağlamış olduk\" değerlendirmesinde bulundu.

‘2019\'A KADAR 110 MİLYAR KWH\'LİK ENERJİ ÜRETİMİ İLE CARİ AÇIK AZALTILACAK’

\"Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor ve enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu nedenle Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmek bir zaruret\" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278.4 milyar kilovatsaat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilovatsaatlik kısmı HES\'lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2,5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. Dolayısıyla HES\'ler cari açığımızın kapanması hususunda da olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilowatt.saate çıkararak, cari açığı azaltacağız.\"

Son 10 yılda Türkiye\'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde yüzün üzerinde artış kaydettiğini belirten Başbakan Yıldırım, bu yükselişte son 10 yılda tamamlayarak işletmeye alınan Deriner, Akköprü, Ermenek, Alpaslan, Borçka ve Obruk gibi baraj ve HES\'lerin büyük payı olduğunu ifade etti.

‘VİZYON PROJELERİNİN EKONOMİYE YILLIK KATKISI YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL OLACAK’

Yapımı devam eden vizyon baraj projelerinden toplam 1.200 MW\'lik Ilısu Barajı ve HES ile 558 MW\'lik Yusufeli Barajı ve HES\'in Türkiye\'nin enerji talebini karşılamada önemli bir yeri olacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: \"Fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 civarında olan Ilısu Barajı ve HES Projesi tamamlandığında yılda ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat, fiziki gerçekleşmesi yüzde 65 civarında olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi tamamlandığında ise yılda ortalama 1 milyar 888 milyon kiloaatsaat enerji üretiminin olması bekleniyor. Ilısu Barajı\'nın elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 412 milyon dolar, Yusufeli Barajı\'ndan ise yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlanacak.\"

HES projelerine karşı zaman zaman seslerin yükseldiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, HES\'lerin yenilenebilir ve çevreye dost bir enerji üretim şekli olduğunun altını çizerek, \"Türkiye sahip olduğu hidro elektrik potansiyelini yeterince değerlendiremiyordu. Ak Parti hükümeti yaptığı fizibilite çalışmalarıyla bu enerji üretim şekline yatırım yapmanın Türkiye\'ye artı olacağını gördü. Böylece yaptığımız yatırımlar sayesinde tabiata dost ve yerli enerjinin payını arttırabiliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım ayrıca, HES projelerinin yaklaşık 13 bin 500 kişiye istihdam sağladığına da vurgu yaptı.

Haber: ANKARA, (DHA) -