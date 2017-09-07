DHA ANKARA - Bakan Kurtulmuş'tan Şerif Mardin için taziye mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Şerif Mardin\'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Bakan Kurtulmuş\'un mesajı şu şekilde:



\"Şerif Mardin Hocamız, siyaset bilimine ve fikir hayatımıza önemli katkılarda bulunmuş, uluslararası alanda çok değerli çalışmalara imza atmış bir bilim insanımızdı. Eserleri ve akademi dünyamıza yaptığı hizmetlerle her daim saygıyla yâd edilecek olan Mardin\'e Allah\'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.\"

Haber: ANKARA,(DHA)