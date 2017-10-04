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DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, Paris'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, UNESCO Yürütme Kurulu'nun özel oturumunda hitap etmek ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'yla ikili görüşme gerçekleştirmek üzere yarın Paris'i ziyaret edecek

04 Ekim 2017 15:19

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, UNESCO Yürütme Kurulu\'nun özel oturumunda hitap etmek ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova\'yla ikili görüşme gerçekleştirmek üzere yarın Paris\'i ziyaret edecek. 
Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ve Genel Direktör Bokova arasında yapılacak görüşmede, Türkiye-UNESCO ilişkileri, Türkiye\'nin örgüte katkıları ve muhtemel iş birliği alanları değerlendirilecek. 
Öte yandan ziyaret marjında, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian\'la da bir görüşme gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu, Fransız muhatabıyla Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak. 

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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