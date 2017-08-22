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DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğ'lu 23 Ağustos'ta  Irak'a gidecek 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  23 Ağustos'ta Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta  Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi

22 Ağustos 2017 02:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun  23 Ağustos\'ta Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos\'ta  Irak\'ı ziyaret edeceği bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu\'nun  Irak ziyaretine ilişkin şöyle denildi:\" \"Sayın Bakanımız Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak\'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın, Bağdat\'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi, ardından Erbil\'e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir.\" 

Haber: ANKARA,(DHA) 
 

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