DHA ANKARA - Bakan Bak'tan Ampute Milli Futbol takımına tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek şampiyon olan milli takım için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:



\"Ay yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye\'yi sevince boğan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı\'mızı yürekten kutluyorum. Bu tarihi günde Türk halkına unutulmayacak bir zafer armağan eden ve yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizdeki milyonlarca gence pes etmemenin, azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren milli takımımızın, gelecek yıllarda da böylesine tarihi zaferler kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen kocaman yürekli futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe ve başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.\"

Haber: ANKARA, (DHA)