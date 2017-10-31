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DHA ANKARA-   Bahçeli'ye İYİ Parti'den yanıt geldi (2) 

MHP'den Aytun Çıray'a yanıt: Partimize izansızca saldıranların kafası 'İYİ'

31 Ekim 2017 19:14

MHP\'den Aytun Çıray\'a yanıt: Partimize izansızca saldıranların kafası \'İYİ\'.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray\'ın Devlet Bahçeli\'ye verdiği yanıta ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İsmet Büyükataman, yazılı açıklamalasında şu ifadelere yer verdi: Dün partimize izansızca laf atan Aytun Çıray isimli zat, bugün Sayın Genel Başkanımıza kin kusmaya devam etmiştir. Bu zatın da mensup olduğu partinin de nezdimizde yok hükmünde olduğu bilinmelidir.  Meşhur atasözüdür. \'Keçiye içki içirmişler kurdun evini sormuş.\' Belli ki partimize izansızca saldıranların kafası \'İYİ\'. Gündeme gelmek adına partimize saldıran bu zata reklam için başka yollar denemesini tavsiye ederiz. Bu zata göre; MHP iyi partiye çok vakit ayırıyormuş. İP\'nin en büyük iyiliği Milliyetçi Hareket Partisi\'ne olmuştur. Bugüne kadar MHP içinde “İyi rolö yapan kim varsa, hepsi gitmiş orada tek çatı altında toplanmıştır. Bu zat bir de utanmadan, Sayın Genel Başkanımızın memleket meselelerine zaman ayırmasını tavsiye etmektedir. Genel Başkanımızın bu memleketin meselelerine ayırdığı zamanının zekâtı sizlerin alayına bir ömür yetecektir.Aytun Çıray, MHP\'yi sorgulayacağına, kendi partisine yöneltilen sorulara cevap aramalıdır.  İP “eşit vatandaşlıkö açılımını teröristbaşı Öcalan\'dan mı almıştır? Teröristbaşı Öcalan ve HDP\'nin hazırladığı ve Dolmabahçe görüşmelerine taşıdıkları madde içindeki ifadeler, birebir İP\'nin parti programıyla örtüşmektedir. Teröristbaşı Öcalan, terör sahnesine çıktığı günden bu yana tüm yazılarında, taleplerinde, raporlarında “eşit vatandaşlıkö tanımı üzerinde durmuştur. Bir yerlerden icazet alarak siyasette var olmaya çalışan, beraber yola çıktığı yol arkadaşlarını hiçbir sebep yokken defalarca satan yabancı hayranları, dış destek ve icazetli hamakat kadroları milletin kararlılığı karşısında duramayacaktır. PKK ile kol kola, FETÖ ile dip dibe \'iyi\'siniz tabi\" 

Haber: ANKARA (DHA) 

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